Спутник сможет определять с высокой точностью источник избыточного освещения в ночное время.

Проблема избыточного искусственного освещения в городах, или светового загрязнения, в последние годы привлекает все больше внимания ученых и градостроителей. Яркий свет фонарей, вывесок и офисных зданий не только лишает горожан возможности любоваться звездным небом. Он оказывает негативное влияние на здоровье и биоритмы людей, нарушает естественный цикл жизни растений и животных.

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Изображение: @Sean Lim

Попытки решить эту проблему с помощью перехода на энергоэффективные источники света, такие как светодиоды, не увенчались успехом. Хотя LED-освещение и сокращает выбросы парниковых газов, оно создает другую проблему - загрязнение синим светом, который нарушает циркадные ритмы.

Прорыв в этой области обещает новый китайский спутник дистанционного зондирования SDGSAT-1. Благодаря мультиспектральной съемке с высоким разрешением он может с невероятной точностью определять различные источники светового излучения. В ходе испытаний над Пекином спутник продемонстрировал 92-95% успешность в классификации типов уличных фонарей и других источников света.





Подобная детализация данных открывает новые возможности для борьбы со световым загрязнением на градостроительном уровне. Анализируя пространственное распределение избыточного освещения, планировщики могут принимать обоснованные решения по его ограничению в проблемных зонах. Данные SDGSAT-1 указывают на существенную вариативность уровней загрязнения в зависимости от типа дорог и светильников.Запуск спутника приурочен к поддержке глобальной Повестки ООН в области устойчивого развития до 2030 года. Полученные данные ценны для отслеживания воздействия урбанизации на окружающую среду. В прошлом году был выпущен первый в мире атлас ночного освещения 147 городов - и это только начало большой работы в этом направлении.