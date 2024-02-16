Компания Xiaomi работает над выпуском обновленной версии своего флагманского планшета. Ожидается, что устройство получит название Xiaomi Pad 6S Pro и будет представлено 22 февраля вместе с новым смартфоном Xiaomi 14 Ultra.

Планшет проходил сертификацию в Китае под номером модели 24018RPACC. Также была замечена международная версия устройства с номером 24018RPACG. Она получила одобрения от сертификационных центров в Сингапуре, Европе и Индонезии. Это указывает на то, что Xiaomi Pad 6S Pro будет доступен не только в Китае, но и на мировом рынке.



При прохождении сертификации в Китае выяснилось, что планшет будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт. А вот подробности о других характеристиках пока неизвестны.



Недавно в сеть просочился рендер предполагаемого дизайна Xiaomi Pad 6S Pro. Судя по изображению, внешний вид устройства мало будет отличаться от текущей модели Pad 6 Pro.



Ожидается, что новый планшет Xiaomi получит 12,4-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц. Его производительность обеспечит новейший флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2.



Вероятно, что по остальным характеристикам Xiaomi Pad 6S Pro будет схож с предыдущей моделью. Это значит, что на борту может оказаться двойная камера на 50 Мп, четыре динамика для стереозвука и батарея емкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.



Таким образом, новинка от Xiaomi обещает стать одним из самых производительных и технологичных планшетов на Android. Более подробная информация о его характеристиках и цене должна появиться уже в ближайшие недели в преддверии анонса Xiaomi Pad 6S Pro.