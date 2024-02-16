Galaxy F15 5G будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 6100+

Компания Samsung готовится анонсировать новый смартфон Galaxy F15 5G, который станет преемником модели Galaxy F14, выпущенной в прошлом году.

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Хотя официального подтверждения пока нет, в базе данных тестов Geekbench появилась запись о прототипе Galaxy F15 5G, который продемонстрировал довольно высокие показатели производительности - 690 баллов в одноядерном тесте и 1752 балла в многоядерном. Это говорит о том, что новинка получит мощный процессор.



Из данных теста также следует, что смартфон будет работать на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой Samsung One UI 6. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, однако в финальной версии эта цифра может оказаться выше.



Предполагается, что Galaxy F15 5G будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 6100+, то есть тот же процессор используется в модели Galaxy A15 5G, анонсированной в конце 2023 года. Скорее всего, компания решила не экспериментировать с комплектацией флагманской новинки и остановила свой выбор на проверенном решении.

Ориентируясь на характеристики Galaxy A15 5G, можно предположить, что Galaxy F15 5G получит 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, основную камеру на 50 Мп, а также широкоугольный и макро-модули по 5 и 2 Мп соответственно. Фронтальная камера составит 13 Мп. Аккумулятор, скорее всего, будет увеличен до 6000 мАч по сравнению с 5000 мАч у Galaxy A15.



Таким образом, новинка от Samsung обещает стать мощным и производительным смартфоном среднего ценового сегмента с современным дизайном и хорошим набором камер. Более подробная информация и точная дата анонса пока не разглашаются, но ориентировочно Galaxy F15 5G должен появиться в продаже в первой половине 2024 года.