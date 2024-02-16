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Nivan
В США и Европе начали снижаться цены на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090
Это стало возможным благодаря стабилизации глобальных цепочек поставок.

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После периода высоких цен и дефицита поставок, флагманский графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4090, наконец, демонстрирует значительное снижение цены. Это стало возможным благодаря стабилизации глобальных цепочек поставок после серьезных сбоев из-за торгового конфликта между США и Китаем. 

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                                                                          Image: @NVIDIA

Напомним, что в конце 2022 года США ввели запрет на экспорт чипов в Китай, который затронул и новейшие графические процессоры GeForce RTX 4090. Это привело к резкому дефициту карт не только на китайском, но и на глобальном рынке. Для Китая NVIDIA даже выпустила специальную модификацию RTX 4090D, но спрос на оригинальную версию оставался высоким. Некоторые китайские продавцы даже начали перепродавать контрабандные RTX 4090 по баснословным ценам.

К ноябрю 2023 года средняя цена RTX 4090 в США подскочила почти до $2000, а некоторые модификации и вовсе превысили эту отметку. Приобрести видеокарту стало крайне сложно и дорого даже для энтузиастов. 

                                                                       Image: @Geizhals

Однако данные аналитического портала 3DCenter за январь 2024 года демонстрируют постепенное, но устойчивое снижение цен на флагман NVIDIA. В Германии средняя цена опустилась до 1850-1950 евро, что на 3-5% ниже, чем месяцем ранее. Особенно заметно падение ускорилось в начале года. Если тенденция сохранится, мы можем увидеть предложения по ценам ниже официальной рекомендованной стоимости в 1799 евро.

Аналогичная ситуация наблюдается и в США. На площадке Newegg самые дешевые RTX 4090 уже продаются по $1899 по сравнению с $1999 месяцем ранее. Конечно, до заявленной цены в $1599 еще далеко, но снижение заметно. То же касается и моделей среднего ценового сегмента, таких как RTX 4060 Ti.

Пока сложно сказать, когда цены достигнут рекомендованного уровня. Однако улучшение ситуации с поставками и стабилизация спроса должны привести к дальнейшему падению цен и увеличению доступности видеокарт GeForce RTX 4090, сообщает издание Videocardz.

#nvidia #rtx 4090 #nvidia geforce rtx 4090
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