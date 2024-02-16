Процессор Intel Core i9-14900KS с тактовой частотой 6,2 ГГц будет потреблять много энергии и сильно нагреваться.

Компания Intel готовится к выпуску нового флагманского процессора Core i9-14900KS, который, возможно, станет самым быстрым чипом на планете. Этот процессор будет иметь рекордную тактовую частоту 6,2 ГГц и превзойдет по производительности текущие флагманы Core i9-14900K и Core i9-13900KS.

Core i9-14900KS получит 24 ядра и 32 потока, что идентично конфигурации Core i9-14900K. Однако благодаря повышенной тактовой частоте до 6,2 ГГц в режиме турбо, этот процессор сможет обеспечить еще более высокую производительность в играх и приложениях, требующих высокой скорости одного потока, сообщает Wccftech.



При этом Core i9-14900KS будет очень энергоемким, его тепловыделение может достигать 410 Вт. Для эффективного охлаждения потребуются мощные системы жидкостного охлаждения с радиатором 420 мм и более. В противном случае температура чипа может превысить 100°C.



Эксперты предполагают, что Core i9-14900KS станет популярным процессором для экстремального разгона. Уже сейчас моддеры доводят Core i9-14900K до частоты 9 ГГц на жидком азоте, и ожидается, что с Core i9-14900KS можно будет достичь 9,5-10 ГГц и побить мировые рекорды.



Выпуск Core i9-14900KS ограниченным тиражом ожидается в середине марта 2024 года. Цена будет примерно на уровне Core i9-13900KS. Этот процессор станет последним флагманом Intel 14-го поколения перед переходом на новую платформу LGA 1851 и чипы Arrow Lake в 2024 году.