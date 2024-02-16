Разработчики пообещали представить дорожную карту после решения проблем с матчмейкингом и подключением.

Недавно вышедший кооперативный шутер с элементами sci-fi Helldivers 2 от шведской студии Arrowhead продолжает покорять сердца игроков по всему миру. После того, как God of War заняла первое место по количеству одновременных запусков игр PlayStation в Steam, Helldivers 2 достиг невероятного пика в 155 тысяч одновременных игроков - это абсолютный рекорд для независимых проектов подобного масштаба, сообщает Techradar.

Как рассказал генеральный директор Arrowhead и креативный руководитель Helldivers 2 Йохан Пилестедт (Johan Pilestedt) в своем Твиттере, на данный момент продано уже около 1 миллиона копий игры. Продажи распределились примерно поровну между владельцами ПК и консоли PlayStation 5. Когда у Пилестедта спросили о феноменальном успехе игры Palworld, он скромно ответил: "Если у Helldivers 2 будет хотя бы половина их популярности, я буду счастлив!".



Пилестедт также поделился подходом Helldivers 2 к монетизации: "На мой взгляд, право на монетизацию нужно заслужить. Если игроки захотят поддержать нашу игру - пожалуйста, но мы никого не принуждаем покупать дополнительный контент". Среди интересных фич, которые из-за ограниченного бюджета пришлось вырезать из финальной версии, были специальные шлемы с уникальными бонусами, например, со встроенными дальномерами или режимом ночного видения. В будущем Пилестедт не исключает появления более масштабных кооперативных рейдов, хотя их техническая реализация непростая задача.



После решения текущих проблем с подбором игроков и стабилизации работы серверов, команда Arrowhead планирует представить дорожную карту будущего контента для Helldivers 2. Несмотря на ряд технических трудностей, вызванных аномальной популярностью проекта, разработчики продолжают оптимизировать инфраструктуру, чтобы обеспечить максимально комфортный игровой процесс для растущего сообщества фанатов.