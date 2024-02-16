Новый глава SIE видит возможности в мультиплатформенности.

На недавней телеконференции по финансовым результатам, временный генеральный директор Sony Interactive Entertainment (SIE) Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) заявил о планах компании более активно выпускать игры под собственные бренды на ПК для увеличения операционной прибыли, за счёт расширения аудитории пользователей.

По словам Тотоки, он обнаружил серьёзную проблему SIE за 4 месяца на посту председателя – компания не всегда чётко понимает, как её деятельность влияет на рост и прибыльность бизнеса. Ранее Sony сосредотачивалась на продвижении игровых консолей, а портирование на ПК рассматривалось лишь как дополнительный бонус. Однако теперь компания намерена активнее использовать мультиплатформенные релизы собственного контента для увеличения маржи, сообщает издание Wccftech.



Хотя Sony уже начала портировать игры с PlayStation на ПК, выпуски происходят со значительными задержками. Например, Horizon Forbidden West выйдет на ПК лишь через 2 года после релиза на PS4 и PS5. При этом, бывший генеральный директор SIE Джим Райан (Jim Ryan) был категорически против ускорения этого процесса.



Однако теперь ситуация меняется. Sony прогнозирует снижение продаж PS5 в следующем финансовом году, когда придёт время спада в жизненном цикле консоли. Более быстрые релизы игр собственной разработки на ПК, должны компенсировать снижение доходов за счёт расширения аудитории. Примером успешного мультиплатформенного проекта является недавний рекорд по одновременным игрокам у Helldivers 2.



Таким образом, Sony кардинально меняет подход к играм на ПК. Теперь это ключевой элемент бизнес-стратегии, а не просто дополнительный бонус. Главная цель - поддержание высокой операционной прибыли за счёт увеличения охвата аудитории в период спада жизненного цикла PS5.