До того, как избиратели ЕС придут на избирательные участки в июне, TikTok запускает девять кампаний по повышению медиаграмотности, и «Избирательные центры» в приложениях, в целях борьбы с фейковыми новостями.

Компания TikTok анонсировала запуск широкомасштабной кампании по борьбе с дезинформацией в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут в июне этого года. Речь идет о комплексе мер, включающих создание специальных информационных центров, повышение медиаграмотности пользователей и модерацию контента.

В частности, в приложении TikTok появятся 27 "избирательных центров", по одному на каждую страну-участницу ЕС. Они будут работать на местных языках и содержать проверенную информацию о предстоящем голосовании от официальных источников. Цель состоит в том, чтобы помочь пользователям разобраться в процессе и не поддаться на фейки.



Помимо этого, TikTok намерен запустить 9 образовательных кампаний для повышения медиаграмотности аудитории. Речь идет как о навыках распознавания дезинформации, так и об основах избирательного процесса.



Для координации всех этих усилий в офисе TikTok в Дублине будет создан специальный штаб. К работе подключатся 6000 модераторов контента со знанием языков ЕС, которые будут выявлять и удалять фейковые новости, а также проверять факты совместно с 9 европейскими организациями.



Отдельное внимание в TikTok обещают уделить борьбе с поддельными видео с изображением политиков, созданными при помощи технологий искусственного интеллекта. Подобный контент будет жестко модерироваться и помечаться соответствующими тегами.



Инициатива TikTok выглядит масштабной и своевременной. На кону - доверие десятков миллионов избирателей ЕС к результатам голосования. А опыт предыдущих лет показывает, что дезинформация и фейки могут серьезно подорвать легитимность выборов.



