Данные со спутника будут доступны для всех, Google предоставит результаты на платформе Earth Engine.

Технологический гигант Google присоединился к амбициозному экологическому проекту MthanSAT, целью которого является составление подробной карты источников выбросов метана по всему миру. Руководит этим проектом Фонд защиты окружающей среды (Environmental Defense Fund, EDF).

MthanSAT представляет собой спутник, который будет выведен на орбиту в марте 2024 года с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Этот спутник сможет ежедневно 15 раз облетать Землю на высоте более 350 миль и фиксировать как крупные, так и небольшие источники выбросов метана.



Для анализа полученных данных будут использованы передовые алгоритмы на базе облачных технологий Google. Специалисты Google также применят инструменты искусственного интеллекта для выявления объектов нефтегазовой инфраструктуры на поверхности планеты. "Наша цель - количественно оценить объемы выбросов метана из разных источников и помочь определить пути сокращения этих выбросов", - заявил вице-президент Google Яэль Магуайр (Yael Maguire).



Собранные в рамках проекта данные позволят энергетическим и нефтегазовым компаниям, исследовательским институтам и госорганам получить точную информацию об уровне загрязнения атмосферы метаном и разработать конкретные меры по снижению этих выбросов.



Согласно данным НАСА, количество метана в атмосфере Земли за последние 200 лет возросло более чем в 2 раза. Этот газ вносит значительный вклад в повышение температуры планеты и ускорение изменений климата.



Помимо специалистов Google и EDF, в проекте MthanSAT участвуют ученые из Гарвардского университета, Смитсоновской астрофизической обсерватории, а также инженеры из SpaceX, Космического агентства Новой Зеландии и других компаний космической отрасли.



Результаты этого уникального экологического проекта будут общедоступны. Google планирует предоставить эти данные на своей платформе Earth Engine, чтобы каждый желающий мог оценить вклад нефтегазовой промышленности в глобальное потепление и убедиться в необходимости скорейшего перехода к экологически чистым источникам энергии.