Значительно улучшенный Neural Engine в iPhone 16 будет работать с функциями генеративного искусственного интеллекта iOS 18.

В 2024 году искусственный интеллект может стать по-настоящему мейнстримом в мире мобильных технологий. Если раньше ИИ ассоциировался в основном со сферой информационных технологий, то теперь он придет в смартфоны и другие гаджеты рядовых пользователей. Ярким примером служит компания Samsung, которая активно внедряет технологии ИИ в свои флагманские смартфоны и другие устройства. Но и у Apple, похоже, есть амбициозные планы на этот счет.

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Согласно последним утечкам, в следующем поколении iPhone будет значительно усилен нейродвижок Neural Engine, отвечающий за работу искусственного интеллекта. Это нужно для того, чтобы поддержать новые функции на основе генеративного ИИ, которые появятся в операционной системе iOS 18, релиз которой намечен на сентябрь вместе с линейкой iPhone 16.



По данным издания Gsmarena, в новых iPhone количество ядер Neural Engine будет существенно увеличено по сравнению с нынешними моделями, где их 16. Пока точное число ядер неизвестно, но сам факт масштабирования важен, ведь это позволит сделать качественный скачок в возможностях ИИ на смартфонах Apple, так как для поддержания все более сложных алгоритмов обработки данных, распознавания речи и изображений, автономного вождения и прочего, нужны мощные вычислительные мощности прямо на мобильном устройстве.



Вполне возможно, благодаря новому нейродвижку и операционной системе мы наконец-то увидим по-настоящему "умную" версию Siri, а также различные приложения с элементами генеративного ИИ в духе ChatGPT. Так что 2024 год действительно может стать переломным для искусственного интеллекта в мире мобильных технологий.