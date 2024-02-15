Мессенджер Slack - это интеллектуальный поиск и создание кратких резюме разговоров.

Компания Slack анонсировала запуск чат-бота на базе искусственного интеллекта, который призван помочь пользователям ориентироваться в накопленных данных и переписке внутри этого популярного сервиса для корпоративных коммуникаций.

Основными функциями нового ИИ-помощника являются интеллектуальный поиск информации и генерация кратких резюме бесед. При этом полноценного диалога с ботом вести не получится, равно как и заставить его создавать изображения или выполнять другие творческие задачи.



Тем не менее, технический директор Slack Ной Вайс (Noah Weiss) отметил, что искусственный интеллект будет настраиваться индивидуально для каждого клиента сервиса. Пользователи смогут помечать ответы бота как "хорошие" или "плохие", чтобы улучшить его работу, сообщает издание Pcmag со ссылкой на источник.



По словам Вайса, новый ИИ способен анализировать контекст заданного вопроса и сопоставлять его с имеющимися в Slack диалогами, чтобы дать максимально точный и информативный ответ.



Благодаря поиску на основе ИИ можно будет находить упоминания определенных тем и получать подборки соответствующих обсуждений и участников. Кроме того, бот сможет быстро создавать краткие резюме пропущенных пользователем сообщений или целых каналов общения. Это позволит экономить время и не терять нить разговора.



По заверениям Slack, никакие конфиденциальные данные клиентов не будут использоваться для обучения модели ИИ. Работа нового помощника полностью локализована внутри инфраструктуры сервиса.



В настоящее время Slack AI доступен в качестве платной опции для корпоративных пользователей, в дальнейшем планируется расширение функционала и языковой поддержки.