В предстоящем обновлении ПО также будет улучшена камера.

Новый флагман Samsung смартфон Galaxy S24 получит важное обновление программного обеспечения. Как заявляет компания, оно решит некоторые проблемы моделей Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra.

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Image: @Samsung

Главный недостаток, на который жаловались пользователи, тусклые цвета на дисплеях S24. Новое ПО добавит настройку яркости, чтобы сделать изображение более насыщенным. Также обновление улучшит работу камер - портретный режим, съемку при плохом освещении и видео с основной камеры.Кроме того, точность распознавания речи на 13 языках в приложении Galaxy AI повысится. Пока неизвестно, как именно Samsung улучшит алгоритмы, но можно ожидать более естественного общения с виртуальным помощником.





Обновление начнет распространяться в феврале 2024 года. Пользователи смогут проверить наличие апдейтов в разделе "Обновление ПО" и установить последнюю версию.





После выхода нового софта эксперты протестируют Galaxy S24 и подтвердят, действительно ли исправлены основные недостатки флагманской линейки. В целом, оперативная реакция Samsung на отзывы пользователей, вероятно, позволит улучшить впечатления от использования смартфонов серии Galaxy S24.