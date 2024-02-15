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Nivan
Samsung исправит проблемы Galaxy S24 очередным обновлением ПО
В предстоящем обновлении ПО также будет улучшена камера.

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Новый флагман Samsung смартфон Galaxy S24 получит важное обновление программного обеспечения. Как заявляет компания, оно решит некоторые проблемы моделей Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra. 

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                                                                     Image: @Samsung

Главный недостаток, на который жаловались пользователи, тусклые цвета на дисплеях S24. Новое ПО добавит настройку яркости, чтобы сделать изображение более насыщенным. Также обновление улучшит работу камер - портретный режим, съемку при плохом освещении и видео с основной камеры.

Кроме того, точность распознавания речи на 13 языках в приложении Galaxy AI повысится. Пока неизвестно, как именно Samsung улучшит алгоритмы, но можно ожидать более естественного общения с виртуальным помощником.


Обновление начнет распространяться в феврале 2024 года. Пользователи смогут проверить наличие апдейтов в разделе "Обновление ПО" и установить последнюю версию. 


После выхода нового софта эксперты протестируют Galaxy S24 и подтвердят, действительно ли исправлены основные недостатки флагманской линейки. В целом, оперативная реакция Samsung на отзывы пользователей, вероятно, позволит улучшить впечатления от использования смартфонов серии Galaxy S24.
#samsung #galaxy s24
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