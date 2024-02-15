Скандал вокруг поглощения Twitter продолжается - Илон Маск вызван на допрос в SEC.

Поглощение социальной сети Twitter Илоном Маском в 2022 году до сих пор вызывает вопросы у регулирующих органов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) на этой неделе вызвала Маска для дачи показания в рамках текущего расследования сделки.

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Илон Маск, Image: @Reuters/Gonzalo Fuentes

SEC в частности интересует, почему Маск задержал раскрытие информации о размере своей доли в Twitter перед поглощением. Согласно закону, инвесторы обязаны раскрывать данные, когда их доля в публичной компании превышает 5%. Однако Маск начал скупать акции Twitter еще в январе 2022 года, а раскрыл это только в апреле, когда его доля достигла 9%, сообщает Reuters.



Эксперты полагают, что Маск намеренно задерживал раскрытие, чтобы выкупить как можно больше акций по более низким ценам. Когда стало известно о его участии, акции Twitter выросли на 27%.



Сам Маск объясняет задержку тем, что не был уверен, стоит ли вообще покупать Twitter. Однако SEC считает, что он нарушил закон. В сентябре Маск уже игнорировал вызов на допрос, за что получил официальную повестку.



Теперь предпринимателю дали неделю, чтобы договориться о дате для своих показаний. В противном случае дату назначит SEC. Эксперты полагают, что Маск вряд ли сможет избежать дачи показаний, однако он, вероятно, будет отрицать обвинения в манипулировании рынком.



Тем временем сам Twitter после поглощения Маском переживает не лучшие времена. Маск уволил половину сотрудников, а многие ушли сами. Рекламодатели отвернулись из-за опасений насчет модерации контента. Акции компании упали более чем на 70% с момента сделки.



Инвесторы, помогавшие Маску купить Twitter, теперь несут убытки в миллиарды долларов. Среди них крупнейший пенсионный фонд США, вложивший в сделку $316 млн. Эксперты прогнозируют Маску нелегкие времена на посту руководителя Twitter.