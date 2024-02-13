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Краудсорсинговая платформа безопасности Bugcrowd привлекла $102 млн инвестиций
Bugcrowd платит хакерам деньги за нахождение дыр и уязвимостей в цифровом пространстве.

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Краудсорсинговая платформа Bugcrowd, позволяющая компаниям привлекать хакеров для поиска уязвимостей в своих системах, получила инвестиции в размере 102 миллионов долларов. Это позволит ей расширить свою деятельность и функциональность платформы.

Bugcrowd работает по принципу двустороннего рынка кибербезопасности. С одной стороны, на платформе зарегистрировано более 500 000 хакеров со всего мира, которые ищут подработку и готовы за вознаграждение искать уязвимости в системах заказчиков. С другой стороны, клиентами Bugcrowd являются различные компании и организации, которым нужна помощь в обеспечении безопасности своих цифровых активов. Платформа сопоставляет хакеров и заказчиков исходя из потребностей последних и навыков первых.

Популярность Bugcrowd растет вместе с увеличением роли цифровых технологий в бизнесе и обществе. Чем больше компании полагаются на программное обеспечение и цифровые сервисы, тем важнее для них обеспечение кибербезопасности. Однако по мере усложнения IT-инфраструктуры все сложнее отследить все потенциальные уязвимости вручную. Вот здесь и приходят на помощь хакеры.

Хотя в последнее время появилось много решений для автоматизированного выявления уязвимостей на базе искусственного интеллекта, они пока не могут полностью заменить человека. Хакеры могут работать как вручную, так и используя инструменты автоматизации, чтобы эффективнее искать проблемы в коде и системах заказчиков. Растущая популярность IT и хакерской культуры приводит к тому, что на рынке появляется все больше специалистов, готовых подрабатывать поиском уязвимостей. Некоторые на Bugcrowd зарабатывают миллионные суммы (в долларах).

Инвестиции в размере 102 миллионов долларов позволят Bugcrowd активнее расширяться на американском и международных рынках, в том числе за счет слияний и поглощений. Кроме того, часть средств пойдет на расширение функционала платформы.

Помимо программ поиска уязвимостей за вознаграждение, Bugcrowd предлагает услуги тестирования на проникновение, управления поверхностями атаки, а также обучения хакеров для повышения их навыков. Это позволяет комплексно подойти к вопросам кибербезопасности.

Рост популярности Bugcrowd впечатляет - компания растет более чем на 40% в год, а годовой доход приближается к 100 млн долларов. В настоящее время штаб-квартира находится в Сан-Франциско, хотя изначально компанию основали в Австралии. За последний год Bugcrowd добавила около 200 новых корпоративных клиентов, а ее база фрилансеров-хакеров выросла почти на 50 000 человек.

Эксперты отмечают, что Bugcrowd удалось превратить инновационную концепцию краудсорсинга кибербезопасности в востребованный сервис для крупнейших мировых компаний. Благодаря глубокому пониманию потребностей отрасли, команда Bugcrowd смогла построить масштабируемую платформу, открывающую значительные возможности как для заказчиков, так и для хакеров.

#хакеры #bugcrowd
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