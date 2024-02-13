В состав альянса вошли такие гиганты, как BYD, CATL, CALB, EVE Energy.

В настоящее время Китай лидирует на мировом рынке литий-ионных аккумуляторов, наладив массовое производство относительно дешевых тяговых батарей на основе фосфата железа. Однако японские и европейские компании активно инвестируют в разработку более совершенных твердотельных накопителей энергии. Чтобы не упустить технологическое лидерство, крупнейшие китайские производители электромобилей и аккумуляторов объединились в национальный консорциум CASIP. Его цель - совместная разработка твердотельных батарей нового поколения, сообщает 3dnews со ссылкой на источник.

В состав CASIP вошли такие гиганты как BYD, CATL, CALB, EVE Energy, Svolt и Gotion High-Tech. Несмотря на конкуренцию между некоторыми участниками, они выразили готовность к сотрудничеству ради создания стратегически важного продукта.



Основные достоинства твердотельных аккумуляторов - высокая удельная емкость, сокращенное время зарядки, повышенная безопасность и температурная стабильность. Их применение на электротранспорте позволит значительно увеличить запас хода при меньшем весе батарей.



По прогнозам, к 2030 году более половины новых автомобилей в мире будут электрифицированы. Огромный потенциал китайского рынка дает возможность масштабного тестирования и раннего внедрения инновационных технологий. При господдержке китайские компании планируют начать коммерческое производство твердотельных батарей уже к 2030 году.



В данный момент по количеству наработок в этой сфере лидирует Toyota с более чем 1300 патентами. У китайских фирм патентов порядка 100. Однако Toyota не планирует массовое производство ранее 2030 года. Так что у CASIP есть все шансы не только догнать, но и обогнать японского гиганта.



Объединение лидеров рынка и поддержка государства позволят Китаю сохранить передовые позиции в сфере электротранспорта, а успешная реализация планов CASIP имеет стратегическое значение для технологической независимости Китая и усиления его роли в мировой экономике.