Пользователи Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 жалуются на случайные нажатия кнопок и запуск приложений.

Компания Apple столкнулась с серьезной неполадкой в работе сенсорных экранов своих новейших смарт-часов. Ряд владельцев моделей Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, выпущенных всего пару месяцев назад, жалуются на эффект "призрачных" касаний.

Экран часов вдруг начинает реагировать на несуществующие касания, изображение "прыгает", происходят случайные нажатия кнопок и запуск приложений. Это не только мешает нормально пользоваться часами, но может привести к непреднамеренным действиям, вроде совершения звонка.



Apple подтвердила, что знает о данной проблеме, и уже ведёт расследование её причин. Пока специалистам сервисных центров запрещено менять часы по таким жалобам. Вместо этого владельцам рекомендуется перезагружать устройство - удерживая кнопку боковую кнопку и колесико Digital Crown как минимум 10 секунд до появления логотипа Apple.



Компания обещает в ближайшее время выпустить обновление ПО, которое должно будет решить проблему "призрачных" касаний. Пока непонятно, с чем именно связан этот дефект - то ли с ошибками в программном обеспечении, то ли с неисправностью аппаратной части сенсорного экрана.



Не сообщается, насколько широко распространена данная проблема среди владельцев Apple Watch Series 9 и Ultra 2. Однако масштабность реакции Apple, с разосланными сервисным центрам инструкциями и обещанием быстрого софтверного патча, позволяет предположить, что речь идёт о системной ошибке последних моделей "яблочных" смарт-часов.



Инцидент явно не добавляет репутации новым Apple Watch, которые и так получили ряд нареканий со стороны интернет-обзорщиков. Компании Apple предстоит приложить усилия, чтобы срочно разобраться в причинах проблемы "призрачных" касаний и решить её как можно скорее, иначе это может негативно отразиться на продажах новых моделей.