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Nivan
Стартап AI привлек $50 млн на создание виртуальных испытуемых пациентов
Для клинических исследований будут создаваться цифровые двойники людей.

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Компания Unlearn.ai, разрабатывающая решения в области искусственного интеллекта для ускорения клинических исследований, привлекла $50 миллионов инвестиций от фонда Altimeter Capital Management и других инвесторов. Это финансирование поможет стартапу расширить команду и инженерные возможности, чтобы воплотить в жизнь амбициозную цель - изменить процесс разработки лекарственных препаратов.

Как сообщает Bloomberg, основная идея Unlearn заключается в создании виртуальных цифровых моделей реальных участников клинических испытаний. Эти "цифровые двойники" проходят испытания наряду с людьми - им случайным образом назначают испытуемый препарат или плацебо. В отличие от людей, цифровые копии могут делать точный прогноз эффективности препарата независимо от того, что им назначено. Такой подход позволяет проводить испытания с меньшим количеством участников и потенциально сокращает временные и денежные затраты.

Методика Unlearn соответствует рекомендациям FDA и EMA и может ускорить процесс клинических исследований, позволив быстрее предложить пациентам новые способы лечения. Это особенно актуально, поскольку традиционные клинические испытания сталкиваются со многими проблемами. Среди них - высокая стоимость, длительные сроки, сложности с набором достаточно разнообразных групп участников. Хотя регуляторные барьеры сохраняются, стартапы вроде Unlearn пытаются модернизировать этот консервативный процесс с помощью новых технологий.
Unlearn была основана в 2017 году Чарльзом Фишером в партнерстве с двумя другими учеными. Целью стартапа заявлено "создание ИИ для медицины". На данный момент компании удалось привлечь в общей сложности более $130 миллионов инвестиций.

По словам Фишера, технология Unlearn уже успешно применялась фармацевтическими компаниями при разработке лекарств для лечения неврологических заболеваний. В дальнейшем стартап расширил сферу применения, создав ИИ-модели для иммунологии, ревматологии, кардиологии и других областей.
"Наши новые модели искусственного интеллекта помогают преодолеть исследовательские барьеры", - отметил Фишер. По его словам, фармацевтическая отрасль ежегодно тратит более $100 миллиардов на клинические исследования, и она давно нуждается в обновлении подходов.  

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                                                                @Charles Fisher / Unlearn.ai

Благодаря привлеченным инвестициям, Unlearn планирует активно расширять штат сотрудников и нарастить технические возможности. Кроме того, часть средств будет направлена на повышение точности существующих алгоритмов за счет масштабирования данных для обучения.


В перспективе технология Unlearn может не только оптимизировать процесс клинических испытаний, но и помочь в разработке персонализированных подходов к лечению пациентов. С помощью детального моделирования и анализа больших данных станет возможным подбирать наиболее эффективную для конкретного человека схему терапии.

#искусственный интеллект
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