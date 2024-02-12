Миниатюрный, бесшумный Cubi N ADL с подключением мониторов с разрешением 4K.

Компания MSI, известный производитель компьютерных компонентов и устройств из Тайваня, анонсировала выпуск нового мини-ПК Cubi N ADL. Эта модель ориентирована в первую очередь на корпоративный сегмент и отличается энергоэффективностью и компактными размерами.

Cubi N ADL выполнен в небольшом корпусе объемом всего 0,66 л и весом 540 грамм. Такие габариты позволяют легко разместить ПК в ограниченном пространстве офиса. В то же время производительность устройства вполне достаточна для решения типичных бизнес-задач.



В основе новинки лежит 4-ядерный процессор Intel серии Alder Lake-N с рабочей частотой до 3,4 ГГц. Он поддерживает 4 потока и обладает низким энергопотреблением - всего 6 Вт. Благодаря таким характеристикам и отсутствию дискретной видеокарты Cubi N ADL может работать без вентиляторов.



Мини-ПК оснащен до 16 Гб оперативной памяти DDR4 и имеет слоты для установки твердотельных накопителей M.2 и 2,5 дюйма, что позволяет легко наращивать объем хранилища данных.



Для подключения внешних мониторов с разрешением 4K Cubi N ADL имеет порты HDMI, DisplayPort и USB Type-C. Также на корпус выведено 2 порта USB 3.2 Gen2, 2 порта USB 2.0 и разъем для Wi-Fi адаптера. Реализована поддержка технологии dTPM 2.0 для защиты данных.



Как отмечает MSI, новый мини-ПК отличается высокой надежностью и может работать круглосуточно. Производитель дает 3-летнюю гарантию. Устройство поставляется с предустановленной ОС Windows 11 Pro.



Благодаря компактным размерам, низкому энергопотреблению, производительности и возможности бесшумной работы, новый мини-ПК MSI практически идеально подходит для оснащения современного офиса. Он позволит сотрудникам эффективно выполнять повседневные задачи при минимальных затратах на инфраструктуру.