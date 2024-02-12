Стартап поддерживается миллиардером Биллом Гейтсом.

Компания KoBold Metals, поддерживаемая миллиардером Биллом Гейтсом, объявила на этой неделе об обнаружении колоссальных залежей меди на своем проекте Мингомба в Замбии, сообщает Bloomberg. По словам президента Замбии Хакаинде Хичилемы, это открытие может привести к созданию третьего по величине в мире медного рудника.

KoBold Metals использует искусственный интеллект для поиска полезных ископаемых, необходимых для "зеленой" энергетики. Компания базируется в районе залива Сан-Франциско и финансируется фондом Breakthrough Energy Ventures, основателями которого являются Билл Гейтс и Джефф Безос.



По словам президента Замбии, масштабы обнаруженных запасов меди значительно превосходят аналогичные месторождения в Чили, который является крупнейшим в мире производителем этого металла. При полной загрузке новый рудник в Замбии сможет производить 500-600 тысяч тонн меди в год. Для сравнения: крупнейший в мире медный рудник Эскондида в Чили в прошлом году произвел чуть более 1 миллиона тонн.



Президент KoBold Джош Голдман сравнил потенциал нового месторождения в Замбии с запасами рудника Камоа-Какула на границе с ДР Конго, который в прошлом году произвел около 400 тысяч тонн меди, при этом его проектная мощность составляет 620 тысяч тонн в год.



Для экономики Замбии, которая в прошлом году произвела чуть менее 700 тысяч тонн меди, открытие такого гигантского месторождения имеет колоссальное значение. Президент страны поставил амбициозную цель - увеличить производство меди в Замбии до 3 миллионов тонн к 2031 году, и пуск нового рудника компании KoBold Metals позволит приблизиться к этой цели.

По предварительным оценкам, строительство рудника и инфраструктуры обойдется примерно в $2 миллиарда, а с учетом масштаба запасов, эти инвестиции окупятся весьма быстро. Ввод в эксплуатацию такого гиганта не только удвоит добычу меди в Замбии, но и, по утверждению экспертов, даст мощный импульс развитию экономики страны. При этом новый рудник создаст тысячи рабочих мест, привлечет инвестиции в сопутствующую инфраструктуру. Кроме того, рост добычи меди позволит увеличить экспорт и пополнить бюджет Замбии за счет налоговых поступлений.