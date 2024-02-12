SCSIFlash-Fast использует SSD-карты CF или M.2 и обеспечивает скорость передачи данных до 80 МБ/с.

Компания Solid State Disks Ltd. (SSDL) анонсировала революционное решение для модернизации устаревших систем хранения данных SCSI. Новинка получила название SCSIFlash-Fast и представляет собой твердотельный накопитель в съемном корпусе форм-фактора 3.5 дюйма.

Главные достоинства новой SCSIFlash-Fast заключаются в полной совместимости с интерфейсом SCSI и простотой установки. Накопитель поддерживает как 68-контактный, так и 80-контактный разъем SCSI. При этом его можно установить в любую систему взамен штатного жесткого диска SCSI, не меняя ее конфигурацию.



Другими словами, SCSIFlash-Fast эмулирует работу жесткого диска на уровне ПО и аппаратуры, что позволяет модернизировать устаревшие SCSI системы, не внося в них никаких изменений. Хост-машина даже не заметит подмены, поскольку все параметры твердотельного накопителя настраиваются в соответствии с заменяемым диском.



Такая совместимость делает SCSIFlash-Fast идеальным решением для организаций, до сих пор использующих морально устаревшие, но критически важные системы хранения данных SCSI. Как заявляет директор по продажам и маркетингу SSDL Джеймс Хилкен (James Hilken), системы хранения данных SCSI до сих пор широко используются в таких отраслях как авиакосмическая, оборонная, промышленность, медицина, телекоммуникации. Их вычислительные комплексы были созданы десятилетия назад и до сих пор эксплуатируются при помощи передовых, на тот момент, жесткими дисками SCSI.



Согласно данным компании SSDL, средний срок службы жестких дисков в таких системах составляет около 20 лет. Со временем надежность этих накопителей снижается, они все чаще выходят из строя. Однако заменить их обычно невозможно из-за критичности систем и отсутствия подходящих решений.



SCSIFlash-Fast решает эту проблему, обеспечивая полную совместимость по интерфейсу SCSI и параметрам диска. При этом твердотельный накопитель значительно превосходит старые жесткие диски SCSI по производительности, надежности и другим характеристикам.



По словам Хилкена, старый диск можно заменить, вставив SCSIFlash-Fast, и хост-система не почувствует никакой разницы. В любом случае, новое решение должно быть тише, энергоэффективнее, быстрее и надежнее.