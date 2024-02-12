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Nivan
Huawei готовится представить VR-гарнитуру вдвое легче и дешевле Apple Vision Pro
Vision Pro получит дисплеи MicroOLED от Sony с разрешением 4K.

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Компания Huawei готовится представить собственную гарнитуру виртуальной реальности Vision, которая может составить конкуренцию недавно анонсированным VR-очкам Apple. Об этом стало известно из поста в китайской социальной сети Weibo, автором которого выступил бывший директор по маркетингу компании Meizu Ли Нань.

                                                                        Image: @Huawei

По его данным, Huawei планирует выпустить гарнитуру под названием Vision или Vision Pro уже в этом году. Китайский технологический гигант еще в 2019 году зарегистрировал торговую марку Vision в КНР для различных устройств, включая телевизоры и очки виртуальной реальности. Не исключено, что это может вынудить Apple переименовать свою модель Vision Pro при выходе на китайский рынок, чтобы избежать путаницы.

По неофициальной информации, Huawei Vision Pro получит дисплеи на основе технологии MicroOLED от Sony с разрешением 4K. Также в гарнитуре будет использована система отслеживания жестов без задержек и фирменный процессор от Huawei. В отличие от продукта Apple, устройство китайской компании не будет оснащено внешним дисплеем, за счет чего его вес составит всего 350 граммов. Для сравнения, масса очков Apple достигает 600 грамм из-за наличия дополнительного экрана EyeSight.
Цена Huawei Vision Pro, по предварительным данным, составит 15 тысяч юаней (около 2100 долларов), что значительно дешевле гарнитуры Apple стоимостью 3000 долларов. Таким образом, китайская компания явно нацелена на более доступный сегмент рынка виртуальной реальности.

Ли Нань не уточнил точную дату анонса Huawei Vision Pro, однако отметил, что Sony потребуется примерно полгода на подготовку дисплеев к производству. Следовательно, официальная презентация новинки может состояться ближе к концу 2024 года.

В настоящее время Huawei уже выпускает очки дополненной реальности Vision Glass с двумя MicroOLED экранами 0,49 дюйма каждый и разрешением Full HD. Это первый шаг компании в сегмент гаджетов виртуальной и дополненной реальности, а анонс полноценной гарнитуры Vision Pro станет логичным продолжением этой стратегии и позволит Huawei конкурировать с технологическими гигантами вроде Apple на перспективном рынке VR-гарнитур, сообщает сайт 3dnews.

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#huawei #vision pro #vr-гарнитура #очки виртуальной реальности #очки дополненной реальности
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