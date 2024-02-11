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Nivan
Редкие предметы Diablo 4 станут доступнее для игроков c новым патчем 1.3.2
Новый патч Uber Uniques в Patch 1.3.2 будет приносить каждый час реальную пользу.

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Получение самых редких и мощных предметов в Diablo 4, так называемых Uber Uniques, всегда было вопросом удачи и бесконечного фарма нескольких конкретных боссов. Игроки часами собирают материалы и призывают этих боссов в надежде получить нужный им уникальный предмет со случайным шансом около 2%. 

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                                                             Image: Tyler C. / Activision Blizzard

"Я сам столкнулся с этой проблемой - убил одного из таких боссов, Эхо Дуриэля, почти 100 раз, но так и не получил нужного мне амулета". Подобные истории можно услышать от многих игроков.

К счастью, в следующем патче 1.3.2, выход которого запланирован на 13 февраля, появится новая система крафта Uber Uniques. Она позволит разобрать ненужные уникальные предметы на специальный ресурс - блестящие искры. 5 таких искр можно будет отнести алхимику и выбрать один из 7 доступных Uber Uniques для крафта.

Это, безусловно, положительное изменение, которое даст игрокам больше контроля над получением нужных предметов. Но наивно полагать, что это сильно облегчит жизнь фармерам. Все так же придется часами фармить материалы и вызывать боссов в надежде получить хотя бы пару лишних Uber Uniques для разборки.

Кроме того, Blizzard обещает немного увеличить шанс случайного дропа этих предметов в подземельях и в открытом мире. Однако на данный момент он настолько мизерный, что вряд ли эти изменения сильно повлияют на ситуацию.
Также интересен вопрос о требованиях к классам и уровню персонажа для изготовленных Uber Uniques. Смогут ли, к примеру, классы, неспособные экипировать двуручные мечи, крафтить легендарный меч Дедушки? И какие уровни потребуются для экипировки полученных предметов? Ведь иметь доступ к мощным бонусам на 60 уровне при повышении может быть огромным преимуществом.

Таким образом, новая система крафта - это явно шаг в правильном направлении, но лишь как временное решение проблемы. Как верно подметил популярный стример  Wudijo, это скорее "пластырь". Игрокам по-прежнему придется тратить много времени на фарм ресурсов и призыв боссов в надежде получить эти уникальные предметы. Несмотря на обещания разработчиков, вряд ли текущие изменения коренным образом повлияют на этот утомительный процесс.

#игры #diablo 4 #игры 2024
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