Механизм самоуничтожения нагревает флэш-чип до температуры более 100 градусов по Цельсию.

Компания Interrupt Labs анонсировала разработку инновационного USB-накопителя под названием Ovrdrive, который призван кардинально повысить безопасность хранения конфиденциальной информации.

Главной фишкой Ovrdrive является встроенный механизм самоуничтожения. В случае несанкционированного доступа он нагревает флэш-память накопителя до 100 градусов Цельсия, делая восстановление данных практически невозможным.

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Image: @Interrupt Labs / YouTube

Чтобы избежать проблем с законом в некоторых странах, где запрещено использование шифрования, Ovrdrive по умолчанию не шифрует данные. Тем не менее, благодаря радикальному механизму самоуничтожения, он обладает гораздо более высоким уровнем безопасности по сравнению с традиционными флэшками.



Принцип работы Ovrdrive достаточно прост. Это обычный внешне USB-накопитель, который активируется при помощи нестандартной процедуры тройного подключения к компьютеру. Если пользователь не выполнит её, раздел накопителя скроется и станет недоступным для чтения.



Первоначально Ovrdrive задумывался как полностью самоуничтожающееся устройство. Однако в процессе разработки выяснилось, что реализовать такую функцию на практике крайне сложно. Поэтому было принято решение ограничиться нагревом флэшки лишь до 100 градусов. Хотя этого недостаточно для безвозвратной порчи чипов памяти, но вполне хватит для того, чтобы ввести злоумышленника в заблуждение и выиграть время USB-накопителю для удаления данных.



В первых прототипах для активации Ovrdrive использовался довольно экстравагантный метод - облизывание пальцев перед подключением. Однако в финальной версии разработчики остановились на более традиционном решении в виде тройного быстрого подключения флэшки к ПК или ноутбуку.



Несмотря на отсутствие шифрования, Ovrdrive может быть очень полезен для журналистов, исследователей и других пользователей, нуждающихся в повышенной конфиденциальности данных. Конечно, его механизм активации не заменит полноценное шифрование там, где без этого невозможно обойтись.







