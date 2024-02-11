В моделях RTX 4080 и 4090 серии Gaming версии 1.1 усилена зона вокруг фиксатора PCIe.

Компания Gigabyte приняла меры для усиления конструкции видеокарт последнего поколения во избежание проблем с трещинами печатных плат, с которыми сталкивались владельцы предыдущих моделей.



Image: @Videocardz

В прошлом году у ряда пользователей видеокарт GeForce RTX 30-й серии Gigabyte обнаружилось растрескивание печатных плат в районе фиксатора, удерживающего видеокарту в PCIe-разъеме. Так как печатные платы современных видеокарт представляют собой многослойные конструкции с большим количеством контактных дорожек, проложенных в разных слоях, то даже небольшие деформации платы могут нарушить целостность этих дорожек и вывести видеокарту из строя.

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Хотя ремонт поврежденных печатных плат технически возможен в специализированных сервисных центрах, на практике это довольно дорогостоящая процедура. Поэтому треснувшие платы стали настоящей проблемой для владельцев флагманских видеокарт, пишет издание Videocardz.

Аналогичные дефекты проявились и в первых образцах нового поколения GeForce RTX 40-й серии. Опять же в зоне крепления к PCIe-разъему наблюдались микротрещины, которые со временем могли перерасти в сквозные разрывы печатной платы. При этом повреждения возникали даже под действием собственного веса тяжелых видеокарт, без каких-либо внешних механических воздействий.





Image: @Videocardz

Хотя в целом проблема характерна для изделий разных производителей, именно Gigabyte оказалась в центре скандала, поскольку стала одним из первых вендоров, у кого данный дефект получил широкую огласку. Более того, компания поначалу отказывалась признавать гарантийные случаи, ссылаясь на неправильную эксплуатацию со стороны пользователей.



Однако в конце концов Gigabyte прислушалась к многочисленной критике и внесла конструктивные изменения в новые ревизии видеокарт. В частности, в моделях RTX 4080 и 4090 серии Gaming версии 1.1 усилена зона вокруг фиксатора PCIe дополнительным слоем текстолита для предотвращения растрескивания. Аналогичные улучшения затронули и линейку Super с недавно анонсированными моделями RTX 4070 Ti и 4080 12GB.