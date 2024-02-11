Новый тип кубита открывает путь к масштабируемым квантовым компьютерам.

Компания Nord Quantique представила инновационную архитектуру кубита, которая может стать прорывом на пути к созданию массовых квантовых компьютеров. В основе разработки лежит идея использования избыточности фотонов для повышения точности работы одного физического кубита. Это позволяет снизить вероятность ошибок и обеспечить их высокую надежность.

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Квантовый компьютер на сверхпроводящих кубитах

По сравнению с подходами IBM и Google, где для безошибочной работы логического кубита требуется около 1000 физических, технология Nord Quantique обещает масштабируемость за счет использования всего одного или нескольких десятков физических кубитов на каждый логический. Хотя текущая точность нового кубита пока невысока, эксперименты продемонстрировали потенциал для быстрого прогресса - при определенных условиях достигалась 99% точность.



Ключевую роль в успехе Nord Quantique играет поддержка ведущего квантового центра Шербрукского университета. Компания опирается на серьезную теоретическую базу и возможности производства экспериментальных установок. Дальнейшее развитие технологии потребует решения задачи повышения общей точности работы кубитов и наращивания их количества для практических вычислений. Однако концептуальное доказательство принципа сделано.



Разработка находится на начальной стадии, необходимы дальнейшие исследования для повышения точности и надежности. Но концептуально новый подход выглядит многообещающе для создания практичных квантовых компьютеров в будущем. При успешной реализации потенциала бозонных кубитов Nord Quantique, квантовые компьютеры смогут выйти за рамки лабораторий и найти применение для решения реальных задач в промышленности, финансах, медицине и других областях, что, в свою очередь, может запустить новую волну технологических инноваций, сообщает издание ARSTechnica.