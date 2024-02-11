А система охлаждения основана на базе вентиляторов Noctua.

В продаже появилась необычная рабочая станция на базе серверного ускорителя NVIDIA GH200. Этот чип, предназначенный для высокопроизводительных вычислений в дата-центрах, теперь доступен в виде готового ПК для энтузиастов.

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Image: @GPTshop

Рабочие станции на GH200 продаются в интернет-магазине GPTshop по цене от $41 500. Такая высокая стоимость обусловлена использованием уникальных компонентов. В частности, GH200 объединяет на одном кристалле 72-ядерный процессор Grace с архитектурой ARM и 16 896-ядерный графический чип H200.



Процессор Grace поддерживает до 480 Гб оперативной памяти LPDDR5X. Это позволяет ему эффективно работать с большими объемами данных. Графический чип H200 имеет площадь кристалла 814 кв.мм и использует ядра CUDA для ускорения вычислений.



Покупатели рабочих станций могут выбрать версию GH200 как с памятью HBM3, так и с более производительной HBM3E большего объема, что дает дополнительные возможности для работы с данными.

Image: @GPTshop

Система охлаждения таких ПК строится на базе вентиляторов Noctua, которыми буквально напичкан весь корпус. Это позволяет эффективно отводить большое количество тепла от мощных компонентов.

По желанию рабочие станции можно дооснастить высокоскоростными сетевыми картами Bluefield-3 и ConnectX-7, твердотельными накопителями до 8 ТБ и жесткими дисками до 30 ТБ. Также предусмотрена возможность установки дискретной видеокарты GeForce RTX 4060 для работы с требовательной графикой.

В качестве ОС используется Ubuntu, так как это наиболее подходящая среда для применения GH200. Игры на таком ПК запускать бессмысленно, ведь вся его мощь сосредоточена на высокопроизводительных вычислениях.

Покупка подобной рабочей станции за $50 000 может быть выгодной для определенных задач. Ведь стоимость одного только ускорителя NVIDIA H100 предыдущего поколения составляет $40 000. За чуть большие деньги клиенты GPTshop получают готовую систему с еще большей производительностью, пишет издание Tom's Hardware.