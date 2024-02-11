Причины рекордного ралли кроются в производителях-техногигантах.

Американский фондовый индекс S&P 500 впервые в истории закрылся выше отметки в 5000 пунктов. Этот рубеж был достигнут в минувшую пятницу на фоне укрепления оптимистичных настроений среди инвесторов.

Поводов для оптимизма немало. Во-первых, сильные финансовые результаты компаний за последний квартал 2023 года. Во-вторых, прогнозы ускорения экономического роста в текущем году. Далее сохраняющийся ажиотаж вокруг искусственного интеллекта и технологических компаний. И наконец, ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС США.



По данным S&P Dow Jones Indices, индексу S&P 500 потребовалось почти 41 год, чтобы впервые преодолеть уровень в 1000 пунктов в 1998 году. А вот следующую веху в 4000 пунктов он преодолел гораздо быстрее - в 2021 году на фоне мягкой политики ФРС и масштабных бюджетных стимулов.



В 2023 году индекс уже вырос на 24%, обновив исторический максимум. Аналитики отмечают, что рекорды индекса в январе, как правило, предвещают дальнейший рост и в феврале, и это позволяет ожидать сохранения позитивной динамики S&P 500.

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Источник изображения: @cnn.com

Основной вклад в рост индекса внесли акции технологических гигантов - так называемой "Великолепной семерки" (NVIDIA, Microsoft, Meta, Amazon, Apple, Alphabet и Tesla). Их суммарная доходность составила почти 2/3 от общего роста S&P 500 в 2022 году. Данный факт свидетельствует об устойчивом спросе инвесторов на акции компаний сферы высоких технологий.Таким образом, новые исторические максимумы индекса S&P 500 отражают оптимизм участников рынка, основанный на сильных финансовых результатах компаний и позитивных перспективах экономики США. При этом лидерами роста остаются технологические гиганты.