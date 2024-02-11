Rockstar не торопится с выпуском GTA VI ради идеального качества.

Одна из самых ожидаемых игр последних лет, Grand Theft Auto VI, появится не раньше 2025 года. Такой срок выхода новой части культовой серии назвали представители компании Take-Two в ходе финансового отчета.

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Источник изображения: @Rockstar/TeaserPlay Youtube

В опубликованных документах присутствует дорожная карта релизов игр Take-Two на ближайшие годы. Среди них указана и GTA VI с датой выхода в 2025 году. При этом разработчики из Rockstar нацелены выпустить игру только тогда, когда будут полностью удовлетворены ее качеством. Компания славится вниманием к деталям и не готова идти на компромиссы ради более раннего релиза.Напомним, что анонс GTA VI состоялся в декабре 2023 года, а дебютный трейлер появился за несколько дней до официальной премьеры, успев при этом побить рекорды популярности. Анонс ролика в Twitter за сутки набрал 100 миллионов просмотров, а сам трейлер за это же время собрал 60 миллионов просмотров на YouTube. Это свидетельствует о колоссальном интересе игроков к новой части GTA.Таким образом, несмотря на долгое ожидание, у игры есть все шансы оправдать надежды фанатов и стать одним из самых масштабных релизов в истории индустрии. Качество для Rockstar оказалось важнее сроков, поэтому будем ожидать, что GTA VI получится чем-то впечатляющим.