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Одна из самых ожидаемых игр последних лет, Grand Theft Auto VI, появится не раньше 2025 года. Такой срок выхода новой части культовой серии назвали представители компании Take-Two в ходе финансового отчета.
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Источник изображения: @Rockstar/TeaserPlay YoutubeВ опубликованных документах присутствует дорожная карта релизов игр Take-Two на ближайшие годы. Среди них указана и GTA VI с датой выхода в 2025 году. При этом разработчики из Rockstar нацелены выпустить игру только тогда, когда будут полностью удовлетворены ее качеством. Компания славится вниманием к деталям и не готова идти на компромиссы ради более раннего релиза.
Напомним, что анонс GTA VI состоялся в декабре 2023 года, а дебютный трейлер появился за несколько дней до официальной премьеры, успев при этом побить рекорды популярности. Анонс ролика в Twitter за сутки набрал 100 миллионов просмотров, а сам трейлер за это же время собрал 60 миллионов просмотров на YouTube. Это свидетельствует о колоссальном интересе игроков к новой части GTA.
Таким образом, несмотря на долгое ожидание, у игры есть все шансы оправдать надежды фанатов и стать одним из самых масштабных релизов в истории индустрии. Качество для Rockstar оказалось важнее сроков, поэтому будем ожидать, что GTA VI получится чем-то впечатляющим.