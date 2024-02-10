Intel исправляет проблемы производительности видеокарт Arc новыми драйверами.

Компания Intel продолжает активно развивать экосистему своих новых дискретных видеокарт Arc и улучшать поддержку различных игр. На этот раз инженеры выпустили очередной пакет драйверов, версии 31.0.101, который включает ряд оптимизаций и исправлений.

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Источник изображения: @Intel



В частности, обновление добавляет поддержку и улучшение производительности в таких новых AААА-играх как Helldivers 2 и Skull & Bones. Помимо этого, видеокарты Arc получили дополнительный прирост FPS в инди-проектах вроде Banishers и Snowrunner. Речь идёт о 3-5% увеличения частоты кадров.

Кроме того, инженеры Intel исправили несколько важных багов. Ранее пользователи жаловались на проблемы с отображением цвета в Arcade Paradise, а также на падения производительности в таких проектах как Ghostrunner 2 и Starfield.Однако список известных проблем все еще включает ряд значимых проблем. Это касается частых крашей и нестабильной работы видеокарт Arc в играх вроде Starfield, Helldivers 2, Palworld и Dead by Daylight. Вероятно, для полноценной поддержки всех современных игр потребуется ещё несколько обновлений драйверов.Тем не менее, новый релиз демонстрирует, что Intel прикладывает максимум усилий для того, чтобы её решения работали стабильно в популярных проектах и показывали достойную производительность. Как видим, постепенно видеокарты Arc становятся полноценной альтернативой решениям от AMD и Nvidia.