Проблемы PC-версии и навязчивые микротранзакции.

Sony решилась на эксперимент и одновременно выпустила кооперативный экшен Helldivers II на PlayStation и PC. Это довольно смелый ход, учитывая, что обычно компания выпускает свои игры на персональные компьютеры с большой задержкой.

реклама

Несмотря на некоторые технические проблемы, игра показала отличные стартовые показатели. За первые сутки пиковая аудитория Helldivers II на ПК достигла 81 840 человек по данным Steam, что является рекордом для портов с PlayStation. До этого лучшим результатом мог похвастаться God of War 2018 года с 73 000 одновременных игроков, сообщает сайт 4pda.

Однако радость геймеров омрачили серьезные технические проблемы PC-версии. На форумах полно жалоб на вылеты, баги и глюки с управлением. Очевидно, что версия для компьютеров была сделана в спешке и недоработана. А отсутствие поддержки популярных технологий оптимизации DLSS и FSR также вызвало разочарование.Помимо технических недостатков, игроки отмечают и другие минусы проекта. В частности, разработчики явно переборщили с навязчивостью микротранзакций, что портит впечатление от игры.Таким образом, пример Helldivers II демонстрирует, что одновременный релиз на консолях и ПК достаточно деликатное дело, требующее тщательной проработки ситуации. Студии Sony явно не хватило опыта в этом плане. Но, несмотря на досадные недоработки, игра показала свой потенциал, сумев собрать огромную аудиторию на старте. Теперь разработчикам предстоит поработать над устранением технических проблем версии для ПК и внести коррективы в игровой процесс.И в целом эксперимент можно назвать успешным - Helldivers II показала феноменальные показатели по количеству одновременных игроков в Steam, побив предыдущий рекорд God of War.