Можно создать персонального голосового аватара, а еще добавлен Copilot.

Компания Microsoft активно развивает встроенные приложения в операционной системе Windows 11. В тестовых сборках появились обновления для "Ножниц" и "Блокнота" с новыми полезными функциями.

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Источник изображения: @Microsoft



Так, в приложении "Ножницы" теперь можно рисовать на скриншотах различные фигуры и пометки. Это упростит редактирование изображений без использования стороннего ПО.

"Блокнот" получил интеграцию с ИИ-помощником GitHub Copilot. Пользователь может выделить любой фрагмент текста, нажать Ctrl+E и Copilot предложит дополнить, объяснить или откомментировать выбранный кусок, будь то код или обычный текст. Таким образом, Copilot становится более доступным инструментом в Windows 11.Также в недрах ОС обнаружена неанонсированная функция "Говори за меня". Она позволит создать голосовой аватар пользователя на основе его речи. После этого Windows 11 сможет озвучивать любой введённый текст синтезированным голосом владельца. Это удобно для онлайн-встреч, озвучки документов и автоматизации рутинных задач.Таким образом, Microsoft делает Windows 11 более "умной" и полезной для повседневных задач. А интеграция Copilot и функция синтеза речи - это еще один шаг к повышению производительности компьютера с помощью ИИ.