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Nivan
Patriot анонсировала твердотельный накопитель Viper PV553 с вентиляторным кулером
Технические характеристики и особенности Viper PV553.

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Компания Patriot выпустила новый твердотельный накопитель Viper PV553 стандарта PCIe 5.0, который способен конкурировать с лучшими моделями на рынке. Главной особенностью этой модели стал встроенный вентиляторный кулер, эффективно охлаждающий накопитель при интенсивных нагрузках.

Хотя твердотельные накопители PCIe 5.0 работают быстрее предыдущего поколения PCIe 4.0, они также сильнее нагреваются. Чтобы сохранить производительность и надежность, производителям приходится использовать более совершенные системы охлаждения. Некоторые модели оснащаются массивными радиаторами, однако Patriot пошла дальше, установив в своей новинке вентилятор. По заявлению компании, это позволило снизить температуру на 40%.

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                                                  Источник изображения: @Patriot/Tomshardware

Ранее на выставке Computex демонстрировался прототип этой модели, которому для работы вентилятора требовалось дополнительное питание через разъемы Molex или SATA. Однако в финальной версии какие-либо внешние соединения отсутствуют.

Накопитель выполнен в форм-факторе M.2 2280 и поддерживает интерфейс PCIe 5.0 x4. В его основе лежит контроллер Phison E26 и 232-слойная pамять Micron B58R 3D TLC NAND. Эта элементная база позволяет достичь скорости до 14 Гбит/с, однако в Viper PV553 она несколько ниже: максимум 12,4 Гбит/с на запись и 11,8 Гбит/с на чтение. Тем не менее, эти показатели выше, чем у многих конкурентов.

Накопитель выпускается в трех вариантах емкости: 1 Тб, 2 Тб и 4 Тб. Младшая модель демонстрирует чуть меньшую скорость 11,7 Гбит/с на чтение и 9,5 Гбит/с на запись. Более старшие версии разгоняются до заявленного максимума в 12,4 и 11,8 Гбит/с соответственно.

Случайные показатели производительности тоже немного отличаются. Накопитель емкостью 1 Тб выдает 100 тысяч операций ввода-вывода меньше, чем 2-х и 4-х терабайтные модели - 1,4 миллиона IOPS против 1,3 миллиона у "младшего брата".

Ресурс накопителей также зависит от емкости. Модель на 1 Тб рассчитана на 700 циклов полной перезаписи, 2-х терабайтный вариант - на 1400 циклов, а старший 4-х терабайтный - на 3000. Эти показатели сопоставимы с конкурентами, например Crucial T700.

Viper PV553 поставляется с 5-летней ограниченной гарантией, а точную стоимость и дату начала продаж своей новинки компания пока не раскрыла.


#patriot #твердотельный накопитель #viper pv553
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Patriot представила PCIe 5.0 SSD Viper PV553 c активной системой охлаждения
Patriot представила PCIe 5.0 накопитель Viper PV553 с активным охлаждением и скоростью до 12,4 ГБ/с
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