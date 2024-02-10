В очках используется проекционный дисплей, а также нейросети: Perplexity AI для распознавания изображений, Stability AI для генерации контента, GPT-4 для обработки текста и Whisper для распознавания и синтеза речи.



Бывший топ-менеджер Apple Бобак Тавангар основал стартап Brilliant Labs и анонсировал футуристические очки дополненной реальности Frame. Несмотря на внешнее сходство с обычными солнцезащитными очками, на самом деле это high-tech устройство со множеством функций.

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Источник изображения: @brilliant.xyz

Главной фишкой Frame является встроенный миниатюрный проектор, способный выводить изображение прямо на линзы. Благодаря этому пользователь видит информацию, наложенную поверх реального мира. Кроме того, очки оснащены передовыми технологиями искусственного интеллекта, включая модели Perplexity AI, Stability AI, GPT4 и Whisper от Anthropic. Это открывает широкие возможности для распознавания речи, перевода, генерации контента и других функций. Управление очками осуществляется при помощи голосового помощника Noa.Пользователь может отдавать различные команды и получать мгновенные результаты, не прикасаясь к устройству. Как подчеркивает Brilliant Labs, Frame отличаются компактностью и эргономичностью. Их вес составляет всего 39 грамм, а заряда двух аккумуляторов хватает на целый день активного использования.Очки Frame уже доступны для предзаказа на сайте компании по цене $349 (32 тыс. руб.). Первые поставки запланированы на апрель 2024 года. Устройство может пригодиться как в повседневной жизни, так и в бизнес-среде.