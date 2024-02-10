В бета-версии iOS 17.4 Apple ограничила поддержку веб-приложений для пользователей в ЕС

Компания Apple недавно выпустила бета-версию обновления iOS 17.4, которая вносит значительные изменения в работу веб-приложений на iPhone для пользователей, проживающих в Европейском Союзе, сообщает издание 9to5mac. Это связано с вступлением в силу нового антимонопольного законодательства ЕС о цифровых рынках (Digital Markets Act).

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Источник изображения: @9to5mac

Согласно новым правилам, Apple больше не имеет права принуждать разработчиков использовать собственный браузерный движок WebKit, и компании из ЕС теперь могут создавать альтернативные браузеры на других движках, например, Chromium. Помимо этого, пользователи получили возможность самостоятельно выбирать браузер по умолчанию.Однако на деле эти нововведения привели к неожиданным последствиям для веб-приложений. В iOS 17.4 они больше не могут работать как отдельные приложения и запускаются только через браузер.Эксперты полагают, что Apple пошла на такой шаг, чтобы избежать обвинений в навязывании своих технологий. Ведь веб-приложения по-прежнему используют WebKit, хотя теперь разработчики могут выбирать другие движки.Изменения коснулись миллионов пользователей в ЕС. Установленные ранее веб-приложения перестали работать и потеряли все данные. Кроме того, разработчики лишились возможности отправлять push-уведомления напрямую, минуя App Store.Пока неясно, вернёт ли Apple поддержку веб-приложений в будущих обновлениях или их эпоха на европейских iPhone подошла к концу. Ожидается, что iOS 17.4 будет полноценно выпущен в начале марта.