Реактор выработал 69 мегаджоулей за 6 секунд - в 20 раз больше, чем на американской установке NIF.

Британский термоядерный реактор JET побил мировой рекорд, произведя за 6 секунд работы 69,26 мегаджоулей энергии. Это достижение еще раз продемонстрировало перспективность термоядерной энергетики и подтвердило правильность концепции будущего экспериментального реактора ИТЭР, проект которого активно разрабатывается учеными.

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Источник изображения: @The JET tokamak. (UKAEA)

Напомним, реактор JET был построен в Оксфорде 40 лет назад усилиями нескольких европейских стран. В октябре прошлого года установка перешла под контроль Великобритании после выхода страны из ЕС. За десятилетия работы JET провел более 100 тысяч экспериментов по инициации термоядерной реакции. Теперь, достигнув предела своих технических возможностей, реактор будет демонтирован.Как пишет журнал Sciencealert, ключевым фактором успеха стало использование в качестве топлива смеси дейтерия и трития в соотношении 50/50. Такая же топливная композиция запланирована для ИТЭР. Эксперименты на JET позволили отработать методы управления плазмой и поддержания ее устойчивой формы в камере реактора. Эти наработки будут полезны при вводе в эксплуатацию ИТЭР.В отличие от проекта ИТЭР, в JET применялись электромагниты на основе медной проволоки, что и ограничило масштабы эксперимента. Тем не менее, в рекордном запуске реактор разогрел 0,21 мг топливной смеси до 150 млн градусов Цельсия, что превышает показатели американской установки NIF в 20 раз. Однако полностью самоподдерживающейся реакции достичь не удалось, но результат ученых все равно впечатляет.