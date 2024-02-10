На этой неделе бывшему сотруднику Apple Сяолану Чжану официально был вынесен приговор.

На этой неделе суд вынес приговор бывшему сотруднику Apple Сяолану Чжану (Xiaolang Zhang), обвиняемому в краже коммерческой тайны компании. Речь идет о секретных документах, связанных с разработкой электромобиля Apple Car в рамках проекта Titan.

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Источник изображения: @9to5Mac

37-летний Чжан, уроженец Китая, был арестован ФБР в июле 2018 года, когда собирался вылететь в Китай. В ходе обыска у него были найдены многочисленные файлы Apple, в том числе 25-страничный документ с подробным описанием автопилота для Apple Car, сообщает сайт 9to5Mac.Чжан проработал в Apple около двух лет и участвовал в разработке системных плат и чипов для обработки данных датчиков. По версии следствия, он планировал передать украденные секреты компании XMotors, китайскому стартапу в сфере автономного вождения.Изначально Чжан отрицал свою вину, но в 2022 году пошел на сделку со следствием и признал кражу. Ему грозило до 10 лет тюрьмы и штраф в $250 000. Однако суд приговорил инженера к 120 дням заключения, 3 годам условно и возмещению ущерба Apple в размере $146 984.Это не первый подобный инцидент с кражей секретов Apple. Ранее за это были осуждены несколько сотрудников, в том числе инженер по чипам Бей Линьву (Bay Linvu). Эксперты отмечают, что утечка данных об Apple Car может серьезно затормозить выход на рынок этого долгожданного электромобиля. Пока компания хранит в тайне большинство технических деталей проекта.