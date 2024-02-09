Коррупционный скандал подкосил позиции лидера полупроводниковой отрасли, но эксперты прогнозируют восстановление репутации.

На протяжении многих лет корпорация Samsung Electronics являлась бесспорным лидером в производстве полупроводниковых компонентов, уступая первенство разве что компании Intel в отдельные периоды. В 2011 году южнокорейский технологический гигант даже обошел Intel по уровню капитализации, а в 2012 занял пятое место в рейтинге самых дорогих IT-компаний мира.

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Источник изображения: @Samsung

Однако в 2017 году произошли драматические перемены, связанные с обвинением топ-менеджмента Samsung в коррупции. Внук основателя концерна и фактический руководитель Ли Чжэ Ён попал за решетку по обвинению в даче взятки экс-президенту Южной Кореи. Хотя в 2022 году с него сняли все обвинения, эта история негативно сказалась на деловой репутации и инвестиционной привлекательности Samsung.



Из-за неопределенного правового статуса топ-менеджера компания вынуждена была заморозить реализацию стратегических инициатив, связанных с расширением бизнеса, в том числе слияния и поглощения. Это привело к снижению доверия инвесторов и, как следствие, капитализации Samsung Electronics. Если в 2017 году она составляла более 500 млрд долларов, то к концу 2023 года упала до 376 млрд.



В то же время конкуренты, такие как TSMC и NVIDIA, активно наращивали свои позиции. Сегодня их стоимость превышает капитализацию Samsung Electronics на 40% и в пять раз соответственно. При этом NVIDIA даже не производит полупроводников, а лишь разрабатывает графические процессоры и программные решения на их основе.



Тем не менее, по мнению южнокорейских экспертов, оправдательный приговор может положить начало новому этапу в истории Samsung и вернуть ей лидерские позиции в полупроводниковой отрасли. Отсутствие правовых рисков открывает руководству компании возможности для реализации дерзких планов по расширению и модернизации бизнеса. А это, в свою очередь, должно благоприятно сказаться на стоимости акций и восстановить инвестиционную привлекательность Samsung Electronics.