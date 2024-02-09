Глава OpenAI ведет переговоры с арабскими инвесторами и США о гигантском финансировании чипов для ИИ.

Основатель компании OpenAI Сэм Альтман, известной своими системами генеративного искусственного интеллекта, столкнулся с проблемой нехватки полупроводниковых компонентов и высокими затратами на электроэнергию. Это сдерживает дальнейшее развитие технологий ИИ от OpenAI.



Чтобы решить эти проблемы, Альтман поставил амбициозную цель - привлечь инвестиции в размере вплоть до $7 трлн. Эти гигантские по масштабам средства планируется направить на строительство десятков новых предприятий по производству чипов для систем ИИ.

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Источник изображения: @OpenAI

По данным журнала WSJ, Альтман уже ведет переговоры с правительством США, ОАЭ и руководителями TSMC. Предполагается, что арабские инвесторы могут предоставить от $5 до $7 трлн на реализацию такого грандиозного плана. Новые мощности по производству чипов будут переданы под управление TSMC с целью увеличить выпуск компонентов для систем ИИ в масштабах, необходимых Альтману.$7 трлн - это колоссальная сумма даже по меркам государственных долгов. Для сравнения, весь мировой рынок полупроводников к концу десятилетия достигнет $1 трлн, а капитализация Apple и Microsoft вместе взятых составляет около $6 трлн.Помимо министра торговли США Раймондо и руководства TSMC, Альтман заявил о своих планах и правительству ОАЭ, у которого намерен запросить значительную часть необходимых инвестиций.Тем не менее, реализацию этого грандиозного проекта осложняет множество проблем. Во-первых, неясно, где именно построят десятки заводов по производству чипов. США очень заинтересованы в их размещении на своей территории, а ОАЭ хотят развивать свою промышленность. Кроме того, власти США настороженно относятся к арабским инвестициям в передовые отрасли экономики.Учитывая множество препятствий, грандиозному плану Альтмана по привлечению $7 трлн на развитие ИИ предстоит пройти испытание реальностью. Тем не менее, это свидетельствует об амбициозности планов oснователя OpenAI по расширению возможностей технологий искусственного интеллекта.Для воплощения задуманного потребуются колоссальные инвестиции, которые Альтман намерен привлечь как из государственных, так и частных источников. Решение проблем с нехваткой полупроводников и высокими затратами на электроэнергию действительно критически важно для дальнейшего прогресса в области ИИ.Успех этой грандиозной инициативы будет зависеть от многих факторов - готовности инвесторов вкладываться в подобные долгосрочные проекты, способности преодолеть политические и технологические барьеры, обеспечения выгодных условий для участников.В любом случае, уже сам факт того, что подобные амбициозные планы озвучиваются и прорабатываются, свидетельствует о том, насколько важную роль отводят развитию технологий ИИ ключевые игроки этого рынка. И это не может не радовать всех, кто интересуется прогрессом в этой перспективной сфере.



