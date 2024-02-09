Консорциум Rapidus при поддержке IBM планирует наладить в Японии производство 2-нм чипов.

Японский консорциум Rapidus при поддержке IBM планирует наладить производство 2-нм чипов в стране к 2027 году. Для реализации этой амбициозной цели правительство Японии выделило $300 млн на создание специализированного исследовательского центра LSTC.

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Напомним, консорциум Rapidus был основан в Японии в 2022 году с целью развития передовых полупроводниковых технологий. Одной из ключевых задач, которую поставил перед собой консорциум, является наладка производства 2-нм чипов на территории страны к 2027 году, сообщает Bloomberg.Однако реализация столь амбициозных планов невозможна без масштабных инвестиций в исследования и разработки. Поэтому правительство Японии приняло решение профинансировать создание специализированного исследовательского центра LSTC, выделив на эти цели $300 млн сроком на 5 лет. Центр LSTC будет сосредоточен на разработке перспективных технологий производства полупроводниковых чипов, включая 2-нм процесс. Помимо этого, LSTC займется исследованиями в области чипов и для искусственного интеллекта.Возглавил центр Тэцуро Хигаси, ранее руководивший одним из крупнейших производителей оборудования для полупроводниковой промышленности Tokyo Electron. Под его началом LSTC намерен объединить усилия японских университетов, а также активно сотрудничать с международными HI-TECH компаниями, в частности с IBM.По мнению министра экономики Японии Кэна Саито (Ken Saito), реализация такого масштабного проекта должна значительно повысить глобальную конкурентоспособность японской полупроводниковой отрасли в долгосрочной перспективе. При том, что существует острая нехватка передовых чипов в мире, ставка на развитие собственных производственных мощностей крайне актуальна для Японии.