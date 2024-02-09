ASRock остается верным партнерству с AMD и Intel.

Компания ASRock, известный производитель материнских плат и видеокарт, продолжает активно сотрудничать с AMD и Intel в сфере графических чипов, но пока не планирует выпускать продукцию с графикой NVIDIA.

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Источник изображения: @asrock.com

ASRock уже многие годы является партнером как AMD, так и Intel, выпуская широкий ассортимент материнских плат под их платформы. В последние годы компания также активизировала работу в сегменте дискретных видеокарт. Она одной из первых стала предлагать модели на базе новых графических чипов Intel Arc, а также продолжает регулярно обновлять линейку Radeon от AMD, сообщает 3dnews со ссылкой на источник.Благодаря гибкой ценовой политике и быстрому реагированию на изменение конъюнктуры рынка, ASRock заняла прочные позиции в сегменте бюджетных видеокарт и систем, что и позволяет компании успешно конкурировать с такими гигантами как ASUS, Gigabyte и MSI.Однако, несмотря на слухи, ASRock пока не планирует расширять ассортимент за счет видеокарт на графике NVIDIA. Как пояснил представитель компании в недавнем интервью корейским СМИ, этот шаг был бы довольно сложным с учетом текущего положения ASRock на рынке.В отличие от старожилов отрасли вроде ASUS и Gigabyte, которые работают с NVIDIA с 1990-х годов, ASRock относительно недавно вышла на рынок видеокарт, сфокусировавшись на сотрудничестве с AMD и Intel. Установление партнерских отношений с NVIDIA на данном этапе потребовало бы серьезно пересмотреть продуктовую линейку и маркетинговую стратегию компании, что было бы затруднительно, отметил представитель ASRock.Кроме того, недавний конфликт между NVIDIA и компанией EVGA, в результате которого EVGA полностью прекратила выпуск видеокарт на графике NVIDIA, демонстрирует непростой характер сотрудничества с этим чипмейкером. А доминирующее положение NVIDIA на рынке видеокарт только усугубляет ситуацию для потенциальных партнеров. Таким образом, ASRock пока предпочитает не рисковать и сосредоточить усилия на развитии собственных позиций в сегментах видеокарт AMD и Intel.