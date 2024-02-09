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Nivan
Модели AMD RX 7700 XT от PowerColor подешевели сразу на $100
Распродажа видеокарт AMD при отсутствии официального снижения цен.

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Видеокарта AMD среднего ценового сегмента Radeon RX 7700 XT, выпущенная не так давно, не пользовалась большим спросом из-за относительно высокой цены в $449. Однако на этой неделе на сайте Newegg появилась неожиданная распродажа, в рамках которой две модификации этого ускорителя от тайваньского бренда PowerColor предлагают по цене не более $355.  

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                                                        Источник изображения: @Videocardz

Это снижение составляет почти $100 или 20% от первоначальной стоимости. При этом никаких официальных заявлений от AMD о снижении цены на данную модель пока не поступало. Что именно послужило причиной такой распродажи, пока неясно.

Возможно, производители решили стимулировать спрос на RX 7700 XT, поскольку сейчас эту видеокарту в тени оставляют более доступные по цене представители предыдущего поколения RDNA2 вроде RX 6700 XT.

RX 7700 XT оснащена чипом Navi 32 XL с 3456 ядрами и 12 ГБ памяти GDDR6 с 192-битной шиной. Обе модели от PowerColor имеют систему трёхвентиляторного охлаждения. И та и другая модель Hellhound дополнительно разогнана до частоты 2599 МГц.

Аналитики полагают, что текущая распродажа может стать своеобразной прелюдией к официальному снижению стоимости AMD на Radeon RX 7700 XТ и другие видеокарты для стимулирования спроса. Однако пока со стороны компании официальных заявлений на этот счёт не последовало.


#amd #powercolor #rx 7700 xt #amd rx 7700 xt
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