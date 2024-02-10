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Немецкий суд вынес решение, запрещающее корпорации Intel продавать ряд своих процессоров на территории Германии. Причиной стал иск со стороны небольшой американской полупроводниковой компании R2 Semiconductor, обвинившей техногиганта в нарушении патентных прав.
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Источник изображения: @Wikipedia
Согласно материалам дела, в 2015 году Intel планировала инвестировать в R2 Semiconductor, заинтересовавшись разработками последней в области встроенных в процессор регуляторов напряжения. Однако сделка не состоялась, а через некоторое время в процессорах Intel появились похожие технологии. R2 Semiconductor посчитала это незаконным заимствованием своей интеллектуальной собственности.
Суд согласился с доводами истца и наложил запрет на продажу в Германии всех процессоров Intel 10-го и 11-го поколений (Ice Lake, Tiger Lake и Alder Lake), а также серверных CPU Ice Lake-SP. Хотя, как заявил сам Intel, многие из этих моделей уже сняты с производства.
Эксперты полагают, что наибольший ущерб запрет нанесёт продажам процессоров Alder Lake, так как они до сих пор актуальны. В то же время новейшие Raptor Lake и Raptor Lake Refresh пока не попали под ограничения.
Intel уже заявила о намерении обжаловать решение суда. Кроме того, аналогичный иск R2 Semiconductor в США был отклонён, а патент признан недействительным. Однако ситуация в Европе пока складывается не в пользу американского техно-гиганта.
Также эксперты полагают, что если запрет действительно вступит в силу, это может нанести ощутимый удар по продажам Intel в Германии и создать прецедент для новых исков со стороны мелких технологических компаний, желающих поживиться за счёт крупных корпораций.