Немецкий суд наложил запрет на продажу некоторых процессоров Intel на территории Германии.

Немецкий суд вынес решение, запрещающее корпорации Intel продавать ряд своих процессоров на территории Германии. Причиной стал иск со стороны небольшой американской полупроводниковой компании R2 Semiconductor, обвинившей техногиганта в нарушении патентных прав.

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Источник изображения: @Wikipedia

Согласно материалам дела, в 2015 году Intel планировала инвестировать в R2 Semiconductor, заинтересовавшись разработками последней в области встроенных в процессор регуляторов напряжения. Однако сделка не состоялась, а через некоторое время в процессорах Intel появились похожие технологии. R2 Semiconductor посчитала это незаконным заимствованием своей интеллектуальной собственности.



Суд согласился с доводами истца и наложил запрет на продажу в Германии всех процессоров Intel 10-го и 11-го поколений (Ice Lake, Tiger Lake и Alder Lake), а также серверных CPU Ice Lake-SP. Хотя, как заявил сам Intel, многие из этих моделей уже сняты с производства.



Эксперты полагают, что наибольший ущерб запрет нанесёт продажам процессоров Alder Lake, так как они до сих пор актуальны. В то же время новейшие Raptor Lake и Raptor Lake Refresh пока не попали под ограничения.



Intel уже заявила о намерении обжаловать решение суда. Кроме того, аналогичный иск R2 Semiconductor в США был отклонён, а патент признан недействительным. Однако ситуация в Европе пока складывается не в пользу американского техно-гиганта.



Также эксперты полагают, что если запрет действительно вступит в силу, это может нанести ощутимый удар по продажам Intel в Германии и создать прецедент для новых исков со стороны мелких технологических компаний, желающих поживиться за счёт крупных корпораций.