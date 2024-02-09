Disney вкладывает 1,5 млрд в амбициозный проект с Epic Games.

Компания Epic Games, создатель культовой баттл-роял игры Fortnite, на протяжении последних лет практически исчезла из информационного поля. Причиной тому стало отсутствие новых релизов после беспрецедентного успеха Fortnite в 2018 году. Также провалилась концепция собственного игрового магазина Epic Games Store, так и не сумевшего составить конкуренцию Steam.

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Источник изображения: @Disney

Однако ажиотаж вокруг Fortnite, которая и по сей день остаётся одной из самых популярных игр в мире с аудиторией в сотни миллионов игроков, позволял Epic Games держаться на плаву. Более того, прибыль от Fortnite давала возможность инвестировать в различные стартапы и инди-разработчиков, укрепляя свои позиции в индустрии. И вот на днях Epic Games объявила о масштабном партнёрстве с гигантом Disney. Цель сотрудничества - создание принципиально новой развлекательной вселенной, интегрирующей возможности игрового и неигрового контента от Disney, Pixar, Marvel и других культовых брендов.Детали пока не разглашаются, но уже известно, что новая вселенная будет тесно интегрирована с миром Fortnite. Игроки смогут непосредственно взаимодействовать с любимыми персонажами, сюжетными линиями и вселенными.В рамках сделки Disney проинвестирует в Epic Games 1,5 млрд долларов. Это крупнейшее в истории вложение компании в игровую индустрию, что подчёркивает масштабность задуманного. Хотя проект ещё только концептуализируется, его потенциал невозможно недооценить. Возможно, именно это партнёрство выведет индустрию развлечений на принципиально новый уровень.











