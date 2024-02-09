Новая кнопка Capture Button будет двойным нажатием спускать затвор как на фотоаппаратах.

Предстоящий релиз iPhone 16 в 2024 году обещает ряд интересных нововведений в дизайне и функционале культовых смартфонов Apple. Как сообщает инсайдер из Китая, одним из ключевых отличий станет появление специальной кнопки Capture Button для управления камерой.

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Источник изображения: @digital-report.ru



По функционалу она будет напоминать кнопку спуска затвора на зеркальных или беззеркальных фотоаппаратах. Легкое нажатие позволит зафиксировать фокус, а полное нажатие сделает снимок или начнет видеозапись. Таким образом, съемка на iPhone 16 станет более удобной и быстрой.

Другим значимым новшеством линейкиiPhone 16 может стать возврат к вертикальному расположению модуля камер, впервые опробованному на iPhone X и iPhone 12. Это придаст смартфонам более узнаваемый дизайн.Версия Pro, как ожидается, получит экран увеличенной диагонали за счет уменьшения рамок. В то же время базовые iPhone 16 снизят цену за счет отсутствия дорогостоящих материалов корпуса и упрощения камеры. Зато они обзаведутся программируемой кнопкой Action Button, ранее доступной только на флагманах.Таким образом, в 2024 году Apple планирует серьезно расширить функционал iPhone за счет удобных физических кнопок управления. Это отличный ход для привлечения профессиональных пользователей, ценящих производительность и эргономику.В сочетании с ожидаемыми улучшениями в камере и процессоре iPhone 16 вполне может оказаться самой прорывной линейкой за последние годы. Но пока рано делать однозначные выводы, так как до анонса еще довольно далеко, и многое может измениться. Остается следить за утечками и ориентироваться на официальную информацию от Apple.