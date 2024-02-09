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Nivan
Представлен роботизированный прибор для чтения шрифта Брайля
Скорость распознавания символов роботом равняется 315-ти словам в минуту.

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Недавно ученые из Кембриджского университета представили инновационный роботизированный прибор для чтения шрифта Брайля. Это устройство способно кардинально изменить возможности незрячих людей в восприятии письменной информации. 

В отличие от существующих аналогов, новинка не прерывает процесс чтения после каждого символа. Вместо этого она плавно скользит по строкам текста, создавая комфортные тактильные ощущения для пользователя. Такая технология позволяет достичь беспрецедентной скорости распознавания символов Брайля до 315 слов в минуту!

А чтобы решить проблему размытия изображения при движении, исследователи обучили нейросеть анализировать специально размытые тексты. Это дало возможность прибору распознавать каждый символ с точностью 87% даже в динамике. Как оказалось, такой результат вдвое превышает среднюю скорость чтения Брайля человеком.

Помимо очевидной пользы для незрячих, эта разработка открывает широкие перспективы и в других областях. В частности, она может стать основой протезов кожи с улучшенными сенсорными свойствами. Кроме того, технологию можно использовать в приложениях для определения текстуры поверхностей, что сделает окружающий мир более доступным для людей с проблемами зрения и осязания.

Таким образом, представленный в Кембридже прибор является настоящим прорывом, который открывает незрячим действительно новые горизонты, благодаря чему, они смогут получить беспрецедентный доступ к информации. А в будущем инновационная технология может кардинально расширить возможности людей с ограниченными сенсорными способностями.

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#робототехника
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