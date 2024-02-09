Маск считает, что иначе и не могло быть.

Недавно Илон Маск сообщил, что его новое приложение X, ранее известное как Twitter, стало самым скачиваемым в мире. Этот успех отражает растущую потребность людей в платформе, где они могут свободно выражать свое мнение.

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После покупки Twitter Маском в 2022 году многие предрекали провал этой социальной сети. Однако реальность оказалась иной. Под руководством Маска X превратился в пространство свободной дискуссии, где пользователи не опасаются блокировки за высказывания, противоречащие мейнстриму.

В то время как другие западные платформы всё больше ограничивают свободу слова, X дает людям возможность услышать альтернативные точки зрения. А это как раз то, чего так не хватает обывателям, уставшим от одностороннего освещения событий.Таким образом, взлет популярности X демонстрирует стремление людей к подлинной свободе слова. Платформа Маска заполняет эту потребность, давая пользователям возможность получать разнообразную информацию, а не только одну, узкую точку зрения. Успех X, по мнению Илона Маска, основан на победе свободомыслия.







