Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Приложение Илона Маска X стало самым скачиваемым в мире
Маск считает, что иначе и не могло быть.

реклама

Недавно Илон Маск сообщил, что его новое приложение X, ранее известное как Twitter, стало самым скачиваемым в мире. Этот успех отражает растущую потребность людей в платформе, где они могут свободно выражать свое мнение. 

реклама


После покупки Twitter Маском в 2022 году многие предрекали провал этой социальной сети. Однако реальность оказалась иной. Под руководством Маска X превратился в пространство свободной дискуссии, где пользователи не опасаются блокировки за высказывания, противоречащие мейнстриму.

В то время как другие западные платформы всё больше ограничивают свободу слова, X дает людям возможность услышать альтернативные точки зрения. А это как раз то, чего так не хватает обывателям, уставшим от одностороннего освещения событий.
Таким образом, взлет популярности X демонстрирует стремление людей к подлинной свободе слова. Платформа Маска заполняет эту потребность, давая пользователям возможность получать разнообразную информацию, а не только одну, узкую точку зрения. Успех X, по мнению Илона Маска, основан на победе свободомыслия.



#илон маск #илон маск twitter
+
Написать комментарий (0)
Илон Маск почти продал Tesla Google в 2013 году, когда та была на грани банкротства
ВСУ жалуются на существенное падение скорости интернета Starlink за последние месяцы
Илон Маск хочет принять участие в расшифровке свитков папируса 2000-летней давности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выращенная в космосе еда оказалась непригодной для питания
43
Три польских истребителя F-16 вылетели для перехвата российской ракеты
9
Samsung Galaxy A55 5G: ожидается с традиционной зарядкой
+
Politico: На Западе опасаются изымать российские активы
6
Проект газопровода для Европы по маршруту Нигерия-Алжир закрыт
5
В РФ проходят испытания противоракеты 19Я6 с возможностью перехвата 155-мм снарядов и дронов ВСУ
3
Ученые разработали аккумулятор, который позволит электромобилям проезжать до 1000 километров
3
LG предлагает бесплатный доступ к Apple TV+ на своих умных ТВ и мониторах
1
В зоне Специальной Военной Операции замечена новейшая БМПТ Терминатор
+
Создан PDF-файл, площадь которого больше, чем наша Вселенная и его можно скачать
26
MSI начинает выпускать новые BIOS, по умолчанию отключая технологию STAMP для AMD Ryzen 8000G
1
В РФ будут выпускать до 10 000 реактивных Гераней в год по цене 48 800 долларов за единицу
2
HISENSE занимает второе место в мире по объему поставок телевизоров в 2023 году
2
НАСА: у нового самолета самые тонкие крылья в мире
3
В AMD подтвердили отсутствие поддержки у APU Ryzen 8000G возможностей коррекции ошибок памяти ECC
+
Suzuki выпускает новейшую электронную автоарфу Omnichord OM-108 после 25 лет ожидания
+
Новый китайский самолет превзошел истребитель четвёртого поколения «Тайфун»
+
Энергетический кризис и санкции обрушили стоимость жилья в Финляндии
4
AMD снижает цены на видеокарты серии Radeon RX 7000 на фоне успехов NVIDIA GeForce RTX 40 Super
9
Новые китайские дроны предназначены для участия в специальных военных операциях
+

Популярные статьи

Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
48
Великобритания переходит на новый источник добычи электроэнергии
4
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
28
Дальнейшая модернизация корпуса Lian Li Lancool 205 с целью уменьшения шума
13
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
29
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
34
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
13
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
171
Астероид Бенну, исследованный НАСА, когда-то мог быть частью древнего океанического мира
7
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
3

Сейчас обсуждают

Евгений Шрайнер
05:21
Бла бла, где соглашения где бумага. Подписанная сторонами
Путин рассказал, почему Россия отвела войска от Киева весной 2022 года
Владимир Федюнин
05:20
Лет 40 назад в Армении изобрели лекарство от СПИДа.
Выращенная в космосе еда оказалась непригодной для питания
Святослав Инкогнитенко
05:05
Все эти байки преследуют лишь одну цель - внушить людям миф о сферообразности Земли.
Создан PDF-файл, площадь которого больше, чем наша Вселенная и его можно скачать
Александр Еремеев
05:01
Про "славянский антураж" спорно. Внутреннее убранство помещений на что-то такое намекает, да. С другой стороны на открытых пространствах крокодилы и папоротники и персонажи в европейской средневековой...
Разработчики Atom RPG анонсировали Swordhaven: Iron Conspiracy — партийную ролевую игру в славянском антураже
Sergey Malkov
04:59
Нарастают проблемы с Galaxy S24: 3 проблемы с новейшим смартфоном Samsung
Yвесёделерчuk
04:46
Хиллари Клинтон заявила, что не понимает, почему так много американцев готовы смотреть интервью Путина Такеру Карлсону
Vpr Vpr
04:40
А как вам такое ))
Апгрейд переферии и 15 дюймового ЭЛТ старичка Samsung syncmaster 755dfx
Владимир Ерзакович
04:27
Законная военная цель для нанесения ракетного удара по заводу,пусть турки хорошо подумают,прежде чем вставлять русским палки в колеса.
Турция начала строительство завода по производству БПЛА Bayraktar под Киевом
Андрей хохо
03:53
Вопрос к гойдаунским пропагандонам им. Геоходовочника - калибровочку устроите, или всё обойдется обозначением красных линий и жеста доброй воли?
Турция начала строительство завода по производству БПЛА Bayraktar под Киевом
7FELIX7
03:47
Автор ты чего? Это политический сайт...
Samsung рассказала о ИИ-функциях в прошивке One UI 6.1 для Galaxy S23
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем