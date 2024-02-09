Поддержка FSR 3 - лучше поздно, чем никогда.

После долгого ожидания технология улучшения качества изображения FidelityFX Super Resolution 3 от AMD наконец появилась в игре Starfield от Bethesda. Изначально игра поддерживала только DLSS от Nvidia, что разочаровало владельцев видеокарт AMD. Теперь функцию FSR 3 можно включить в Starfield, если играть через Steam и выбрать бета-версию. В ближайшее время обновление с поддержкой FSR 3 будет доступно всем игрокам.

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Источник изображения: @videocardz.com

Для лучших результатов AMD и Bethesda рекомендуют отключить вертикальную синхронизацию и использовать монитор с переменной частотой обновления. FSR 3 поддерживает генерацию кадров не только на новейших видеокартах AMD, но и старших сериях GeForce от Nvidia.



Выход FSR 3 в Starfield конечно же важное событие для технологии, а многие геймеры до сих пор ждут поддержки FSR 3 в таких играх, как Cyberpunk 2077, Dying Light 2 и других. Теперь список игр с FSR 3 пополнился еще одним блокбастером - долгожданной Starfield от Bethesda.