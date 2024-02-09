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Nivan
Разработчики нашли способ активировать Resizable BAR на старых системах
Активация активация ReBAR происходит через ReBarUEFI.

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Разработчики предложили способ активировать технологию Resizable BAR на устаревших платформах, не поддерживающих её изначально. Это позволит поднять производительность игр примерно на 6%.

Resizable BAR появилась ещё в 2020 году, когда AMD анонсировала свою разработку Smart Access Memory. На самом деле, это было маркетинговое название для существующей, но малоиспользуемой функции PCI Express. Широкую известность она получила именно благодаря AMD, после чего и другие производители GPU начали внедрять эту технологию.

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                                                      Источник изображения: @videocardz.com

Проект с открытым исходным кодом ReBarUEFI предлагает заменить штатные функции проверки совместимости во время загрузки ОС. Он убеждает систему, что Resizable BAR поддерживается, и разрешает выделять для видеокарты более 256 МБ ОЗУ.

Это не универсальное решение, на некоторых PC может потребоваться дополнительная настройка, например, активация режима кодирования памяти 4G. Подробные инструкции доступны на GitHub.

Благодаря этой модификации ReBAR можно включить даже на устаревших платформах вроде Intel Sandy Bridge 2011 года. По утверждениям разработчика, активация 2 ГБ BAR на Core i3 с Radeon RX 580 увеличивает FPS в играх на 12%. При этом стоит с осторожностью относиться к модификации BIOS.

Таким образом, пользователи старых систем могут повысить производительность в играх без обновления железа. А все благодаря обходному решению от энтузиастов для активации полезной, но ранее недооцененной технологии Resizable BAR.

#железо #resizable bar #железо для пк #rebar
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