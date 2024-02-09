Видеокарта с AIO охлаждением показана в китайских соцсетях.

Компании Zephyr и Valkyrie готовятся представить необычную видеокарту GeForce RTX 4080 SUPER с жидкостным охлаждением. Это будет первая модель Zephyr с замкнутой системой водяного охлаждения. Главной особенностью новинки станет эксклюзивный дизайн. Видеокарта занимает два слота расширения и соединяется с 280-мм радиатором при помощи декоративных трубок в белой оплётке. На радиатор установлены подсвеченные вентиляторы Valkyrie RGB.

реклама



Корпус устройства выполнен из серебристого металла с подсветкой и стильными деталями. Благодаря эффективному жидкостному охлаждению температура чипа RTX 4080 при нагрузке не превышает 52°C.Особенно интересно решение с разъемом питания, расположенным на торцевой панели. Предположительно, будет реализовано угловое подключение кабеля для удобства монтажа.

Подробности об уникальной видеокарте от Zephyr и Valkyrie станут известны в ближайшее время. Ее выход ожидается после Китайского Нового Года. Данная модель обещает выделиться среди конкурентов не только производительностью, но и эксклюзивным дизайном.



