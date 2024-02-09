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Nivan
Realme 12+ 5G с чипсетом Dimensity 7050 появился в базе данных Geekbench
В сети появились детали о Realme 12+ 5G благодаря данным Geekbench.

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Компания Realme работает над новой моделью смартфона Realme 12+ 5G, которая будет представлена как на мировом, так и, соответственно, на китайском рынке. Согласно имеющейся информации, модель с номером RMX3866 получит название Realme 12+ 5G после анонса. Этот же номер модели фигурировал в данных китайских сертификационных органов 3C и TENAA, что указывает на то, что речь идёт об одном и том же устройстве в разных модификациях для Китая и остального мира.

Теперь в базе тестов Geekbench появилась запись о глобальной версии Realme 12+ 5G с упоминанием процессора, оперативной памяти и версии Android. Согласно этим данным, смартфон будет оснащён чипсетом Dimensity 7050 производства MediaTek. Также указан объём оперативной памяти в 12 ГБ и операционная система Android 14 с фирменной оболочкой производителя Realme UI 5. В тестах одно- и многопоточной производительности смартфон показал 958 и 2346 баллов соответственно.

Ожидается, что китайская версия Realme 12+ 5G будет анонсирована совместно с моделями Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+ уже в этом месяце. Что касается глобального рынка, то здесь Realme 12+ 5G может появиться в марте.

Из данных сертификации TENAA также известны некоторые другие характеристики новинки. Realme 12+ 5G получит 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ и возможностью обновления с частотой 120 Гц. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч, при этом будет поддерживаться быстрая 67-ваттная зарядка. Для китайского рынка заявлен вариант с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Что касается камер, то здесь основной модуль включает три датчика: основной на 50 Мп, ультраширокоугольный на 8 Мп и дополнительный на 2 Мп. Фронтальная камера получит разрешение 16 Мп. Для разблокировки смартфона будет использоваться встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.
#geekbench #realme 12+ 5g
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